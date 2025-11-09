«Перед отступлением из Покровска нужно обязательно взорвать все склады с боеприпасами» – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
09.11.2025 18:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 804
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Перед отступлением из Красноармейска и Мирнограда украинские войска должны взорвать всю свою технику и склады с боеприпасами.

Об этом на канале экс-депутата ВР, бывшего спикера запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед отступлением из Красноармейска и Мирнограда украинские войска должны взорвать всю свою технику и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Покровске в окружение могут попасть 1-3 тысячи человек, в зависимости от того, организуют ли отступление. Но кроме людей, в окружении окажутся большие запасы оружия и боевой техники, в том числе предоставленные нашими партнёрами.

То есть, в руки врага попадёт современное оружие. Пускай и не с ближайшего будущего, но дальнейшая борьба станет сложнее. Потому что противник на такие вещи реагирует немедленно, и его средства поражения будут усовершенствоваться в режиме, близком к реальному времени», – рассуждал Кевлюк.

«Поэтому, в случае отхода, это всё нужно будет взорвать, чтобы нельзя было восстановить. Безусловно, необходимо уничтожение всего, что касается систем связи и управления – такие вещи к врагу попадать не должны.

Всё оборудование, связанное с беспилотными системами и РЭБ, должны быть уничтожено. Даже самая маленькая система РЭБ в кармане бойца, не должна у него оставаться, если он погиб или ранен.

Кроме того, на этих территориях останутся запасы боеприпасов. Пускай для русских они не нормативные, но не надо помогать противнику», – призывал укро-полковник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить