«Перед отступлением из Покровска нужно обязательно взорвать все склады с боеприпасами» – полковник ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Перед отступлением из Красноармейска и Мирнограда украинские войска должны взорвать всю свою технику и склады с боеприпасами.

Об этом на канале экс-депутата ВР, бывшего спикера запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Покровске в окружение могут попасть 1-3 тысячи человек, в зависимости от того, организуют ли отступление. Но кроме людей, в окружении окажутся большие запасы оружия и боевой техники, в том числе предоставленные нашими партнёрами. То есть, в руки врага попадёт современное оружие. Пускай и не с ближайшего будущего, но дальнейшая борьба станет сложнее. Потому что противник на такие вещи реагирует немедленно, и его средства поражения будут усовершенствоваться в режиме, близком к реальному времени», – рассуждал Кевлюк.