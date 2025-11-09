«Перед отступлением из Покровска нужно обязательно взорвать все склады с боеприпасами» – полковник ВСУ
Перед отступлением из Красноармейска и Мирнограда украинские войска должны взорвать всю свою технику и склады с боеприпасами.
Об этом на канале экс-депутата ВР, бывшего спикера запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Покровске в окружение могут попасть 1-3 тысячи человек, в зависимости от того, организуют ли отступление. Но кроме людей, в окружении окажутся большие запасы оружия и боевой техники, в том числе предоставленные нашими партнёрами.
То есть, в руки врага попадёт современное оружие. Пускай и не с ближайшего будущего, но дальнейшая борьба станет сложнее. Потому что противник на такие вещи реагирует немедленно, и его средства поражения будут усовершенствоваться в режиме, близком к реальному времени», – рассуждал Кевлюк.
«Поэтому, в случае отхода, это всё нужно будет взорвать, чтобы нельзя было восстановить. Безусловно, необходимо уничтожение всего, что касается систем связи и управления – такие вещи к врагу попадать не должны.
Всё оборудование, связанное с беспилотными системами и РЭБ, должны быть уничтожено. Даже самая маленькая система РЭБ в кармане бойца, не должна у него оставаться, если он погиб или ранен.
Кроме того, на этих территориях останутся запасы боеприпасов. Пускай для русских они не нормативные, но не надо помогать противнику», – призывал укро-полковник.
