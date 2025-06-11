Пентагон объявил, что сократит военную поддержку Украины

США сокращают финансирование военных закупок для Украины.

Об этом на слушаниях в конгрессе сообщил министр обороны США Пит Хегсет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сокращение бюджета. Как вы знаете, у этой администрации совершенно другой взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает интересам обеих сторон и нашей страны, особенно учитывая все конкурирующие интересы в мире.

Я не думаю, что слово «победа» имеет четкое определение или путь к ней. В результате путь к миру, который остановит убийство и кровопролитие, – это то, во что очень верит президент Трамп», – заявил Хегсет.