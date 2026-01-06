Пекин в ООН: «Китай в шоке»

Пекин сделает однозначные выводы из проведённой Вашингтоном авантюры по вмешательству Америки в отношении Венесуэлы.

Об этом на Совбезе ООН заявил китайский постпред, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Китай в шоке от произошедшего. Мы решительным образом осуждаем односторонние действия США. Тем не менее, являясь постоянным членом Совбеза, Соединённые Штаты пренебрегли озабоченностями международного сообщества, попрали суверенитет Венесуэлы, подорвали легитимные интересы страны.

Вопиющим образом нарушили принцип суверенного равенства и принцип невмешательства внутригосударственных дел других государств, мирного урегулирования международных споров», – сказал китайский дипломат.

