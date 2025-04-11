«Пекин обеспокоен Путиным» – китаянка-глобалистка взялась вбивать клин

Китай испытывает беспокойство по поводу сближения США и России.

Об этом старший сотрудник по Китаю в британском аналитическом центре Чатем-хаус Ю Цзе заявила на конференции этой организации, посвященной вопросам сближения США и РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пекин инвестировал в двусторонние отношения с Москвой почти два десятилетия и вдруг понял, что Путин не совсем надежный партнер. Но у Китая все еще сохраняется необходимость поддерживать хорошие отношения с Россией. Китай граничит с 14 соседями, и Россия имеет самую протяженную границу в 4,3 тыс км, что эквивалентно ширине всего европейского континента», – вещала Ю Цзе.

При этом она назвала «фантастическим» утверждение о том, что США могут вбить клин между Китаем и Россией, поскольку «Россия зависит от Китая в экономическом и политическом плане, и несколько добрых и дружеских твитов Трампа не разрушат это в одночасье»