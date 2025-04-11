«Пекин обеспокоен Путиным» – китаянка-глобалистка взялась вбивать клин

Елена Острякова.  
11.04.2025 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Китай испытывает беспокойство по поводу сближения США и России.

Об этом старший сотрудник по Китаю в британском аналитическом центре Чатем-хаус Ю Цзе заявила на конференции этой организации, посвященной вопросам сближения США и РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай испытывает беспокойство по поводу сближения США и России. Об этом старший сотрудник по...

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«Пекин инвестировал в двусторонние отношения с Москвой почти два десятилетия и вдруг понял, что Путин не совсем надежный партнер. Но у Китая все еще сохраняется необходимость поддерживать хорошие отношения с Россией. Китай граничит с 14 соседями, и Россия имеет самую протяженную границу в 4,3 тыс км, что эквивалентно ширине всего европейского континента», – вещала Ю Цзе.

При этом она назвала «фантастическим» утверждение о том, что США могут вбить клин между Китаем и Россией, поскольку «Россия зависит от Китая в экономическом и политическом плане, и несколько добрых и дружеских твитов Трампа не разрушат это в одночасье»

«У Пекина и Москвы действительно глубоко укоренилось чувство согласованности благодаря общему пониманию: гегемония США служит помехой как для Китая, так и для России, когда речь заходит об их собственных сферах влияния и роли в международных делах. Это объединяет этих двоих, даже если Путин очень сблизился с Дональдом Трампом.

Когда Трамп называет Путина и Си своими друзьями, они не воспринимают эти слова всерьез. Они просто холодно просчитывают, как им выстроить отношения. Я думаю, что у Китая нет другого выхода, кроме как принять географические реалии и внимательно наблюдать, что на самом деле нужно Путину.

Я думаю, что Китай хочет, чтобы Россия оставалась бы такой, какая она есть, пока у нее есть лидер, который не настроен прозападно и будет защищать интересы Китая в регионе», – рассуждала Ю Цзе.

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