«Пэтриоты» уже не справляются с русской баллистикой – укро-авиаэксперт

РФ поменяла тактику, и теперь удары баллистикой пошли массированные и точечные, что существенно снижает эффективность действия систем ПВО.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения [противодействия] ракетным ударам, мы сильно зависим, в первую очередь, от американцев. Когда были удары по сто ракет, там в основном были крылатые ракеты, мы с ними более или менее справлялись, потому что они были распорошены по всей стране. А сейчас идёт концентрация, тем более, баллистических ракет в одном направлении. И такой концентрации баллистических ударов по одной точке, как сейчас, я, честно говоря, не видел…

А запуски «Искандеров», они запускают их с оперативно-тактических комплексов, расположенных вокруг всей Украины, и количество их увеличивается. Если с 23 на 24-й год их было 48 комплексов, то сейчас называют цифру 64, это существенное увеличение.

И мы против баллистического оружия можем защищаться только в тех местах, где есть пусковые установки и радары, которые обслуживают систему «Пэтриот». Другого фактически нет. SAMP/T по баллистическим целям очень мало, у нас две системы, она фактически не влияет, к сожалению», – жаловался Криволап.