«Пэтриот» будут поставлены на Украину в течение ближайших недель – Мерц

Анатолий Лапин.  
18.07.2025 08:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, США, Украина


Стоящие на вооружении Германии американские комплексы ПВО будут поставлены на Украину в самое ближайшее время.

Об этом на пресс-конференции заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стоящие на вооружении Германии американские комплексы ПВО будут поставлены на Украину в самое ближайшее время. Об...

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«В последние дни мы договорились о том, что поставим Украине новые системы Patriot с европейского континента и из Европы в целом, а затем эти системы будут заменены из США, потому что мы также должны поддерживать нашу собственную обороноспособность. Я не говорил, что решение будет принято в ближайшие часы. Но в эти часы Министерство обороны и министры обороны также обсуждают детали того, как мы можем в короткие сроки добиться соответствующей поставки Patriot в Украину.

Их тоже нужно перевести, их нужно построить. Это вопрос не часов, это вопрос дней, может быть недель, но переговоры очень конкретные. У нас пока нет результата, но готовность американской стороны к этому есть», – заявил Мерц.

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