Пашинян запустил маховик репрессий

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В Армении начались аресты оппозиционеров после заявления Никола Пашиняна о раскрытии «заговора». Еще ранее в Ереване был арестован российский предприниматель Самвел Карапетян за поддержку церкви, что можно интерпретировать как начало новой кампании, направленной против Москвы.

Буквально еще вчера армянский премьер разглагольствовал на своей странице в Facebook о «неудавшемся государственном перевороте мошенников», опираясь на публикацию издания Civic, где утверждалось о подготовке свержения власти с участием бывших президентов и российских компаний. Теперь же Пашинян заговорил о срыве «криминально-олигархически-клерикального» плана архиепископа Баграта Галстаняна по захвату власти, который был арестован утром сотрудниками спецслужб по обвинению в терроризме.

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«Члены преступной группы приняли решение о формировании 200–250 ударных групп численностью до 25 человек с военной подготовкой, в основном бывших военнослужащих и сотрудников полиции, каждой из которых была поставлена чёткая задача, которую они должны были выполнить любой ценой», — заявили в Следственном комитете АР.

Известный общественный деятель и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян назвал это зачисткой политического поля от противников правительства и с целью передела собственности. При этом, по его мнению, всех фигурантов открытых дел обязательно объявят «агентами Кремля».

«Это очередной фейк, чтобы начать репрессии против оппозиционных деятелей, начать новую волну рэкета, отобрав собственность у бизнесменов, а в конце, традиционно «найдут» российский след. Сегодня рано утром уже начались обыски у оппозиционеров», – подчеркнул эксперт.

Это было ясно уже в момент, когда на прошлой неделе был арестован глава группы компаний «Ташир» российский предприниматель Самвел Карапетян, который до этого выступил против гонений в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ).

В действительности в правящей верхушке решили «национализировать» «Электрические сети Армении», принадлежащие Карапетяну, с целью их перепродажи турецкому бизнесу.

Дело в том, что в республике запущен процесс передачи энергетических и горнодобывающих активов, как например, Каджаранского молибденового комбината Анкаре, что видимо является одним из условий «мирного договора» и открытия границ. Очевидно, что следующим этапом станет закрытие Армянской АЭС, чего так долго добиваются Турция и Азербайджан, чтобы резко ослабить российское влияние в экономике.

Естественно, что в дальнейшем Армения будет попросту интегрирована в энергетические и логистические проекты Анкары и Баку. Об этом можно судить и по последним заявлениям Пашиняна об отсутствии каких-либо препятствий в деле использования ими транспортных артерий республики для транспортировки своих товаров.

Не случайно, что Самвел Карапетян был арестован как раз перед поездкой Никола Пашиняна в Анкару, где он встретился с Реджепом Эрдоганом, а после приезда было сразу объявлено об операции по обезвреживанию «заговорщиков», которые как раз с самого начала выступали против сближения с Турцией и Азербайджаном. Интересно также то, что информационная кампания против Карапетяна была развязана заранее как логичное продолжение борьбы с «карабахским кланом» и ААЦ.

Примечательно, что незадолго до ареста российского предпринимателя был смещён со своего поста глава Службы безопасности Армении Армен Абазян, который отказался санкционировать операцию по задержанию без серьезных юридических обоснований и доказательств. В итоге Карапетяна пришлось захватывать силами местного отделения полиции при активном сопротивлении местных жителей.

То, что эти аресты были изначально направлены против России, говорит и нота протеста, отправленная Ереваном из-за якобы «вмешательства во внутренние дела республики» после выступлений Владимира Соловьёва и других телеведущих по делу Карапетяна, что подтверждает тезис об ускорении процесса геополитической переориентации Армении на Запад.