Пашинян обвинил ОДКБ в невыполнении обязательств

Ереван приостановил свое участие в ОДКБ. поскольку эта организация якобы не обеспечила безопасность Армении.

Об этом в ходе выступления на сессии признанного нежелательным в России американского аналитического центра Atlantic Council заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем оставаться членом Экономического союза ЕАЭС. И я бы оценил наши отношения в рамках Евразийского экономического союза как нормальные. Евразийский экономический союз действует, и мы работаем в этих рамках.

С другой стороны, мы приостановили наше участие в ОДКБ, которая была нашим основным партнером в сфере безопасности. И причиной этого решения стала ситуация, когда ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Армении. Сейчас мы в целом диверсифицируем наши связи во всех сферах – от экономики до безопасности», – заявил Пашинян.