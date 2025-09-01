Парубия грохнули свои – адвокат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вероятнее всего, экс-спикер ВР и один из нацистских лидеров Андрей Парубий был убит в результате внутренних разборок.

Об этом в эфире видеоблогера Павла Иванова заявила покинувшая Украину и переехавшая в ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что это местные какие-то разборки. Может, он куда-то лез там с другими нациками что-то там не поделили среди рагулья во Львове. Вот все эти байки, что это кто-то мог быть сторонний, я отметаю как нерелевантные», – сказала Монтян.

Она говорит, что маршрут убитого могли слить только свои, на что ведущий заметил, что это могли сделать и спецслужбы.