Партизанами даже не пахло: в Молдове коллаборационистов было больше, чем на Украине – историк

Елена Острякова.  
28.05.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, История, Молдова, Нацизм, Общество, Погромы, Политика, Россия, Румыния, Украина


Коллаборационизм на оккупированных во время Великой Отечественной войны территориях Молдовы был более широко представлен, чем на Украине.

Об этом российский историк Иван Грибков заявил в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коллаборационизм на оккупированных во время Великой Отечественной войны территориях Молдовы был более широко представлен,...

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«Что бы сейчас ни говорил ряд современных исследователей, в том числе, российских, я опираюсь на свидетельства людей, которые гораздо лучше разбирались в ситуации. Например, свидетельства ЦК компартии Молдавии. Было понятно: никакого массового партизанского движения там не было, хотя молдаване участвовали в борьбе на фронте и в тылу.

Но если мы говорим о массовом партизанском движении, его в Молдове создать не удалось. Были подпольщики, отдельные группы окруженцев и диверсантов. Но о массовом подполье даже в советское время не говорили», – сказал Грибков.

Он подчеркнул, что коллаборационизм носил бытовой экономический социальный характер.

«В основном местное население содействовало холокосту на первом этапе, когда нужно было выдавать или задерживать еврейское население. Когда входила фашистская армия, начинались грабежи, и местное население начинало расправляться прежде всего с советскими активистами», – отметил Грибков.

Остальные евреи, по его словам, страдали в основном от действий румынских военных, тогда как местное население занимало выжидательную позицию. Хотя примарии и полицаи формировались из молдаван, но они «играли сугубо вторичную роль». При этом местные снабжали продовольствием гетто и лагеря.

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