Еще одно доказательство игнорирования требований России о демилитаризации Украины – заявление Владимира Зеленского после переговоров в Вашингтоне о том, что Европа должна выделить 90 млрд долларов на закупку оружия для ВСУ в ближайшие годы.

«После окончания войны нельзя потерять свою армию. Нельзя, чтобы армия была уменьшена в разы из-за того, что у вас нет финансирования… Нам нужны дополнительные финансы. Я собираюсь все эти деньги найти… На какой-то срок, достаточно долгий, чтобы это была часть гарантий безопасности… Пакет американского оружия, которого нет у нас. Туда входят прежде всего самолеты, системы ПВО и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов», – заявил Зеленский.

Политолог Сергей Старовойтов прогнозирует:

«Украину накачают американским оружием на европейские деньги так, что это будет самая милитаризированная страна мира. А зная нравы местных баронов, Украина на ближайшие десятилетия закрепит за собой статус главного торговца краденым оружием».

Политолог Марат Баширов призывает внимательно следить за оценками саммита в США – сейчас сторонники замирения с Бандерштадом будут убеждать, будто встреча у Дональда Трампа несет благо России.

«Медиа партии предательства работает профессионально – это надо признать и уже пошла отработка этого нарратива в Сети: вчера всё было хорошо, Зе загнан в угол, Трамп всех победил, Россия может не волноваться».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев напоминает:

«Можно сколько угодно сваливать вину на администрацию Байдена, но массово поставлять Киеву оружие Вашингтон начал как раз в первый срок Трампа. Сейчас он изо всех сил дистанцируется от конфликта, стараясь ответственность переложить на предшественника и европейские страны, но США по-прежнему крупнейший выгодоприобретатель».

