Парадокс: после кончины украинского транзита закупки Европой российского СПГ идут на рекорд

Сергей Рыжов.  
18.01.2025 08:32
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Энергетика


Politico обращает внимание на кажущийся парадокс: несмотря на прекращение поставок российского газа, страны ЕС продолжают его потреблять рекордными темпами.

«В 2025 году Европа покупает российский газ беспрецедентными темпами, тратя миллиарды долларов, которые Кремль может использовать для финансирования своего конфликта на Украине.

Это происходит всего через несколько недель после того, как окончание срока действия крупного транзитного соглашения породило надежды, что континент сможет избавиться от зависимости от Москвы», – говорится в публикации.

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Politico обращает внимание на кажущийся парадокс: несмотря на прекращение поставок российского газа, страны ЕС...
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Данные, собранные аналитической компанией Kpler и проанализированные POLITICO, показывают, что за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали из России 837 300 метрических тонн СПГ.

Это рекордный показатель по сравнению с 760 100 тоннами, ввезенными за тот же период прошлого года. Данный факт подогревает опасения, что западные страны не делают достаточно для давления на Россию, отмечает издание.

Такие цифры появились после того, как 1 января закончилось действие знакового соглашения, позволяющего России поставлять газ в ЕС по трубопроводам. Это вынуждает страны покупать СПГ, доставляемый танкерами из российских портов.

Старший аналитик по СПГ компании Kpler Чарльз Костерус изложил свою версию причин того, почему прекращение поставок не уменьшило аппетит Европы к российскому газу.

 «Со второй половины декабря наступило похолодание, ветрогенерация не достигла своего максимума. Поэтому есть желание сохранить эти объемы», — сказал он.

Эксперт добавил, что 95-96% российского СПГ, поставляемого в Европу, идет с завода на Ямале.

«Большинство этих объемов — долгосрочные контракты… Так что ЕС покупает не дополнительные спотовые грузы, а законтрактованные объемы», — добавил Костерус.

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