В Сумах нарастает тревога после успехов ВС РФ, завершающих освобождение Курской области.

Местные власти признают, что давление идет по всей границе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские пытаются прорываться на Сумщину почти по всей границе: Россия подтянула серьезные резервы», – заявил в Сумской областной военной администрации.

Гауляйтеры призвали местных жителей как можно скорее покинуть приграничную зону.

Здесь стоит заметить, что русские не только прорываются, но уже прорвались в Сумскую область. Как мы сообщали ранее, уже занято приграничное село Новенькое и идут бои за Басовку (есть пока неподтвержденная информация, что она уже взята).

Уроженец Сумщины и волонтер СВО Юрий Подоляка отмечает, что ВСУ готовят оборону Сумщины, для чего проводят перегруппировку.

«Причем эта перегруппировка говорит, что противник ожидает нашего глубокого захода в Сумскую область с двух направлений — со стороны Басовки-Журавки (это уже происходит) и со стороны Мирополья (в лесу между Запсельем и Большой Рыбицей он ночью концентрировал свои резервы, по которым сейчас отрабатывает, как наша артиллерия, так и дронщики). На Курщине под контролем ВСУ на утро пока еще оставалась Гоголевка (но там вопрос только зачистки, противника в селе почти нет). Олешня (та же история), Гуево (противник пытается цепляться за село, но по нему вчера весь день работали артиллеристы и дронщики, сегодня стоит ждать штурма) и Горналь (хутор на границе). Наши части также начали перегруппировку для выполнения «пожелания президента о создании буферной зоны перед Курщиной». Пока же активные бои на Сумщине идут в районе н.п. Журавка и Басовка», – описывает ситуацию Подоляка.

При этом украинские военные опровергают заявления об организованном выводе с Курщины. В паблике 46-й бригады ВСУ приводится рассказ одного из ВСУшников с этого направления.

«Из Суджи вышли сутки назад. Выходим малыми группами по лесам, самостоятельно. Никакого организованного ухода нет. Для тех, кто думает, что война пойдет только на российско-украинскую границу, сообщаем, что орки работают дронами и артиллерией по всей трассе Суджа-Сумы до Юнаковки и на плечах наших групп заходят в Сумскую область. У Басовки и Новенького работают уже не ДРГ, а регулярными подразделениями и пытаются выйти на трассу. В общем, мы сделали, что смогли и даже больше. Слава ДШВ!», – патетически заканчивает военный.

Впрочем, бригадный паблик пытается сгладить негатив и пишет, что у курской операции «есть один большой плюс».