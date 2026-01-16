Паника на французском ТВ: Мы в ловушке, Россия отделит нас от США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Использование Россией ракетных установок «Орешник» на Украине носит демонстрационный характер и призвано разделить Европу и США.

Об этом генерал, бывший командир 7-й бронетанковой бригады Франции Николя Ришо заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть желание отделить США от Запада. То есть эта ракета из Белоруссии может стрелять до Парижа или Лондона, но она не достигнет США. Это сигнал: мы не угрожаем США, но можем добраться до любой части Европы… Это опасно, потому что американцы могут сказать: это не наше дело», – тревожится Ришо.

Он напомнил, что у Франции нет ракет средней дальности, которыми она могла бы ударить по России.

Бывший дипломат Жерар Аро считает, что сегодня приверженность США безопасности Европы вызывает сомнения.