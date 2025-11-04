Памятники — это были цветочки. Нацисты собрались рушить Одесскую оперу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Помните, как фомы неверующие (хуже равнодушных) иронизировали: «Ну Пушкина же они не снесут». Как язвили «Да это же в твоей голове проблема — просто не надо обращать внимание». Как еще несколько месяцев назад арестованный экс-мэр Одессы, шаркающий ныне с электронным браслетом на ноге, издевался над рагулями: «Угу, вы еще оперный с Потемкинской лестницей «декоммунизируйте».

Ну что, дошутились?..

Пушкин стоит заколоченный в деревянный гроб с надписями «На Москву» и «Нет руснявым поэтам и прочей нечисти!».

И вот — да, потрите хорошенько глаза и отдышитесь — очередь таки дошла до жемчужины всемирной архитектуры и русской истории, культурологического титана и святая святых — Одесского театра оперы и балета.

В эфире «Украинского радио. Одесса» представители нацистского института нацпамяти обнародовали решение об очередной расправе над городом. Цитата из цидулки:

«Среди известных для одесситов деятелей российской империи, в отношении которых было принято решение о демонтаже памятников или переименовании улиц — Александр Пушкин, Михаил Глинка, Александр Грибоедов, а также военные деятели Михаил Воронцов и Иван Сабанеев. Следовательно, бюсты Пушкина, Глинки и Грибоедова на фасаде Одесского оперного театра должны быть изъяты из публичного пространства».

А что значит изъяты?..

Вы же, наверное, помните, как Ганул «изымал» элементы одесских памятников кувалдой? То есть это подразумевает одно — разбить и изувечить фасад одесского «чуда света», подмостки которого помнят Чайковского, Рахманинова, Шаляпина, Римского-Корсакова, Анну Павлову, Айседору Дункан…

«Но уж темнеет вечер синий,

Пора нам в оперу скорей:

Там упоительный Россини,

Европы баловень — Орфей…», — а это про одесский оперный писал «декоммунизированный» Александр Сергеевич.

А, может, кто-то и до сих пор не верит, что одесский оперный изувечат?.. Ну, так даже еще в 22-м не особо верилось, что Одесса будет без Екатерины и Пушкина. Так что и в этом случае счет пошел на минуты — театр уже не будет прежним, если вообще будет. Они смогут. Они упорные.

«Не зря мы выкапывали море», — подытожил расправу над театром и, собственно, над Одессой, смотрящий от института нацпамяти Гуцалюк.