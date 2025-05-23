Пациент скорее жив, чем мертв. Как украинская энергетика спасает себя от российских атак

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Bloomberg снова обращается к теме состояния украинской энергетической инфраструктуры на фоне российских ракетных и БПЛА-атак на нее.

Как указывает агентство со ссылкой на министерство энергетики Украины, с февраля 2022 года было повреждено 63 000 объектов энергетической инфраструктуры, а ущерб, нанесенный сектору, оценивается в 93 миллиарда долларов.

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В 30 отдельных случаях Россия наносила масштабные скоординированные удары по электростанциям и подстанциям, используя беспилотники, крылатые ракеты и авиаудары, чтобы попытаться вывести из строя сеть.

«Полные отключения электроэнергии случаются редко, даже после крупных локдаунов. Это связано с тем, что сеть была перестроена, чтобы меньше зависеть от крупных советских тепловых электростанций, а также стала более распределенной и разнообразной по источникам», – говорится в публикации.

В материале также отмечается, что украинские города за эти годы построили собственные независимые сети генерации, используя небольшие газовые турбины и возобновляемые источники энергии, которые могут поддерживать работу критически важных служб, когда сеть подвергается атакам.

В частности, к началу 2024 года по всей стране было установлено 1500 МВт солнечных электростанций на крышах зданий.

«Хотя это и не близко к довоенным уровням, но во многих городах по всей Украине восстановилась некоторая интенсивность ночного освещения», – добавляет Bloomberg.

Международное энергетическое агентство подсчитало, что в течение 2022 и 2023 годов половина всех генерирующих мощностей Украины и половина подстанций очень высокого напряжения Укрэнерго были разрушены, повреждены или захвачены.

Атаки усилились по всей стране в 2024 году. В период с марта по май того года было уничтожено еще 9 ГВт генерирующей инфраструктуры — что эквивалентно примерно половине довоенной энергомощности Украины, оцениваемой в 18-19 ГВт — включая Трипольскую ТЭС, крупнейшую в Киевской области.

Восемь миллионов домохозяйств остались без электричества, и страна столкнулась с ограничениями поставок и нормированием.По данным Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management, по состоянию на 19 мая на Украине в стадии разработки или уже завершено 504 энергетических проекта с общим бюджетом в 222 млрд грн (5,3 млрд долл. США).

Общий вывод таков: несмотря на значительный урон, нанесенный войной, состояние украинской энергетики, хотя и является критическим, однако не до такой степени, чтобы ее нельзя было доввольно быстро восстановить до обьемов, близких к довоенным. Правда, для этого требуется сочетание больших вложений и нетривиальных техническх решений.