Пациент скорее жив, чем мертв. Как украинская энергетика спасает себя от российских атак

Сергей Рыжов.  
23.05.2025 13:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 130
 
Tехнологии, Война, Дзен, Политика, Статистика, Строительство, Украина, Энергетика


Bloomberg снова обращается к теме состояния украинской энергетической инфраструктуры на фоне российских ракетных и БПЛА-атак на нее.

Как указывает агентство со ссылкой на министерство энергетики Украины, с февраля 2022 года было повреждено 63 000 объектов энергетической инфраструктуры, а ущерб, нанесенный сектору, оценивается в 93 миллиарда долларов.

Bloomberg снова обращается к теме состояния украинской энергетической инфраструктуры на фоне российских ракетных и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В 30 отдельных случаях Россия наносила масштабные скоординированные удары по электростанциям и подстанциям, используя беспилотники, крылатые ракеты и авиаудары, чтобы попытаться вывести из строя сеть.

«Полные отключения электроэнергии случаются редко, даже после крупных локдаунов. Это связано с тем, что сеть была перестроена, чтобы меньше зависеть от крупных советских тепловых электростанций, а также стала более распределенной и разнообразной по источникам», – говорится в публикации.

В материале также отмечается, что украинские города за эти годы построили собственные независимые сети генерации, используя небольшие газовые турбины и возобновляемые источники энергии, которые могут поддерживать работу критически важных служб, когда сеть подвергается атакам.

В частности, к началу 2024 года по всей стране было установлено 1500 МВт солнечных электростанций на крышах зданий.

«Хотя это и не близко к довоенным уровням, но во многих городах по всей Украине восстановилась некоторая интенсивность ночного освещения», – добавляет Bloomberg.

Международное энергетическое агентство подсчитало, что в течение 2022 и 2023 годов половина всех генерирующих мощностей Украины и половина подстанций очень высокого напряжения Укрэнерго были разрушены, повреждены или захвачены.

Атаки усилились по всей стране в 2024 году. В период с марта по май того года было уничтожено еще 9 ГВт генерирующей инфраструктуры — что эквивалентно примерно половине довоенной энергомощности Украины, оцениваемой в 18-19 ГВт — включая Трипольскую ТЭС, крупнейшую в Киевской области.

 Восемь миллионов домохозяйств остались без электричества, и страна столкнулась с ограничениями поставок и нормированием.По данным Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management, по состоянию на 19 мая на Украине в стадии разработки или уже завершено 504 энергетических проекта с общим бюджетом в 222 млрд грн (5,3 млрд долл. США).

Общий вывод таков: несмотря на значительный урон, нанесенный войной, состояние украинской энергетики, хотя и является критическим, однако не до такой степени, чтобы ее нельзя было доввольно быстро восстановить до обьемов, близких к довоенным. Правда, для этого требуется сочетание больших вложений и нетривиальных техническх решений.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить