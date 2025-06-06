Ответный удар по Украине не впечатлил комментаторов

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Минобороны РФ сообщило, что серия ночных ударов по Украине была ответом на диверсии и теракты, осуществленные Киевом в последние дни.

«По конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

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Военное ведомство добавило, что также за неделю было нанесено шесть групповых ударов, «в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников».

Военкор из Донецка Алексей Акутин ударом не впечатлен:

«Пытаюсь мониторить ресурсы врага – чего-то нашего «слона» они сильно не заметили… Прилёты были по Луцку, Тернополю, Киеву, Чернигову. Обыкновенные разрушения, мы такие больше десятка лет видим… Почему глава СБУ Малюк жив и здоров? Буданов? Мосты через Днепр? Логистические хабы?».

Военкор Александр Сладков недоумевает:

«Мы бьем по противнику и его боевым возможностям в ответ его ударам по мирным людям и нашим военным объектам? А если по нашим объектам враг бить не будет, мы не наносим удар по его ВПК? Или всё равно наносим? То есть, мы так и так наносим, заодно оформляем как ответ? По людям гражданским бить нельзя в ответ, я к этому не призываю. А нельзя ли им все мосты через Днепр сломать?».

Обозреватель Юрий Баранчик развивает мысль:

«Если же это, так сказать, полная сатисфакция, включая и атаку врага на наши аэродромы, то «маловато будет». Будничная война – войной, но в данном случае хохлы явно полезли туда, куда не нужно. Их удар имеет значение, выходящее за рамки текущего конфликта. Своих стратегических бомбардировщиков у Украины нет, симметрия тут невозможна. Но логика выхода за рамки подразумевает такой же по модулю, но необязательно по направлению ответ. Речь о тех категориях целей, которые ранее были неприкасаемыми. Резиденция Зеленского. Верховная Рада. Здания министерств и ведомств. Учитывая неоднократные попытки врага устроить покушение на Президента России (из недавнего – попытка атаковать его вертолёт в ходе визита к границе), объяснений нашей толерантности по отношению к политическому руководству врага не находится. Те же Буданов и Малюк свою ракету по совокупности грехов заслужили давно».

Бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов надеется, что всё ещё впереди.