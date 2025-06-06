Ответный удар по Украине не впечатлил комментаторов
Минобороны РФ сообщило, что серия ночных ударов по Украине была ответом на диверсии и теракты, осуществленные Киевом в последние дни.
«По конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
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Военное ведомство добавило, что также за неделю было нанесено шесть групповых ударов, «в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников».
Военкор из Донецка Алексей Акутин ударом не впечатлен:
«Пытаюсь мониторить ресурсы врага – чего-то нашего «слона» они сильно не заметили… Прилёты были по Луцку, Тернополю, Киеву, Чернигову. Обыкновенные разрушения, мы такие больше десятка лет видим… Почему глава СБУ Малюк жив и здоров? Буданов? Мосты через Днепр? Логистические хабы?».
Военкор Александр Сладков недоумевает:
«Мы бьем по противнику и его боевым возможностям в ответ его ударам по мирным людям и нашим военным объектам? А если по нашим объектам враг бить не будет, мы не наносим удар по его ВПК? Или всё равно наносим? То есть, мы так и так наносим, заодно оформляем как ответ? По людям гражданским бить нельзя в ответ, я к этому не призываю. А нельзя ли им все мосты через Днепр сломать?».
Обозреватель Юрий Баранчик развивает мысль:
«Если же это, так сказать, полная сатисфакция, включая и атаку врага на наши аэродромы, то «маловато будет». Будничная война – войной, но в данном случае хохлы явно полезли туда, куда не нужно.
Их удар имеет значение, выходящее за рамки текущего конфликта. Своих стратегических бомбардировщиков у Украины нет, симметрия тут невозможна. Но логика выхода за рамки подразумевает такой же по модулю, но необязательно по направлению ответ. Речь о тех категориях целей, которые ранее были неприкасаемыми. Резиденция Зеленского. Верховная Рада. Здания министерств и ведомств.
Учитывая неоднократные попытки врага устроить покушение на Президента России (из недавнего – попытка атаковать его вертолёт в ходе визита к границе), объяснений нашей толерантности по отношению к политическому руководству врага не находится. Те же Буданов и Малюк свою ракету по совокупности грехов заслужили давно».
Бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов надеется, что всё ещё впереди.
«ВСРФ нанесли массированный удар, сам по себе довольно мощный. Но он абсолютно не соответствует ожиданиям удара возмездия о котором говорил Трамп. Возможно, что это только начало и будет длительное и комбинированное наступление на неделю, а то и на месяц».
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