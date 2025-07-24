Отвернувшийся от России Азербайджан оказался между молотом и наковальней

Поскольку Иран не пал под ударами Израиля, переметнувшийся к Западу Азербайджан оказался отрезан от своих новых «союзников».

Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иран выстоял, Израиль оказался разгромлен. Создать антироссийскую ось [Анкара-Баку-Ереван] – это не получилось. В итоге, сейчас Азербайджан оказывается в положении между молотом и наковальней. Молот – это Россия, наковальня – это Иран, а может и наоборот.

Потому что Иран предъявляет Азербайджану иски по факту того, что Азербайджан принимал участие в войне против Ирана на стороне Израиля в этой 12-дневной войне, что самолёты и беспилотники, которые там были зафиксированы на территории Ирана, они только могли работать с территории Азербайджана», – сказал Сивков.