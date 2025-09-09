Отступление на Донбассе превращается в п****ц и хаос, – снайпер ВСУ

Большая часть официальных сообщений Киева об отступлении ВСУ на Донбассе с формулировкой «отход с позиций» скрывает хаотичное бегство.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За все время войны большой у меня в моей практике и с той информацией, которую я знаю, был только лишь один выход офигенно организованный. Это выход из Лисичанска в 22 году, когда мы буквально были на позициях, когда мы там херячились постоянно, потом получили приказ… Больше я такого не помню.

В остальные разы в большей степени это было вот как – у нас любят говорить: «Отходим на заранее подготовленные позиции». Как только слышу фразу что «вы будете отходить на заранее подготовленные позиции», я знаю сразу – пи…ц, бежать будем в разные стороны, по ходу смотреть, где мы сами себе должны подготовить какие-то позиции, чтобы потом удержаться», – обрисовал положение дел Прошинский.