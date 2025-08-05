Отставной американский генерал мечтает разорить Россию санкциями против Китая и Индии

Анатолий Лапин.  
05.08.2025 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Индия, Киев, Нефть, Политика, Россия, США, Украина


Россия умеет обходить введенные против нее санкции Запада, но в этот раз США попытаются ударить по Китаю, Индии и другим партнерам РФ по БРИКС, которые с ней сотрудничают.

Об этом в эфире «Fox News» заявил отставной американский генерал Джек Кин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия умеет обходить введенные против нее санкции Запада, но в этот раз США попытаются...

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«Конечно, он [Владимир Путин] всегда умел обходить санкции, он не так уж сильно их боится. Но сочетание тарифов и санкций, а также тех санкций, о которых мы говорим, действительно ударит по крупным покупателям российской нефти. Мы точно знаем, что Россия – это сырьевая экономика, которая зависит от нефти и газа.

Если вы введете санкции против Китая, Индии, Венесуэлы, Бразилии и других стран, которые покупают российскую нефть, это безусловно окажет влияние. Это не произойдет мгновенно, но это повлияет. Экономика уже испытывает трудности из-за очень высокой инфляции и девальвации рубля. Но большинство россиян по-прежнему поддерживают эту войну, несмотря на то, что она длится уже 41 месяц», – заявил Кин.

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