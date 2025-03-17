Отпущенный госизменник Кара-Мурза готов отдать все «кемские волости»

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Избежавший длительного тюремного срока, благодаря обмену с США, иноагент Владимир Кара-Мурза намерен баллотироваться в президенты РФ на «демократических выборах» и в случае своей победы отказаться от всех территориальных приобретений последних лет.

Об этом он заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден на 100%, что следующее же демократически избранное правительство после Путина должно будет вернуться к границами 1991 года. Это единственные международно признанные границы. И даже если сейчас американская администрация заставит Украину пойти на какие-то компромиссы территориальные и что-то там признать-подписать, это все равно будет незаконно, потому что есть положения хельсинского заключительного акта, что недопустимо изменение границ силой. Поэтому единственные легитимные границы РФ (то же относится и к Грузии) это границы 1991 года», – вещал Кара-Мурза.

Кроме того, он намерен осудить всех участников СВО «от Путина до последнего ефрейтора».