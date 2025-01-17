«Отправлять к нацистам» – в ВСУ придумали, как воспитывать немотивированное пополнение
Чтобы отловленные на улицах украинские солдаты не смели сдаваться в плен, как это происходит сейчас, их нужно отправлять на перевоспитание в подразделения националистов.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отправить человека за границу, обучить, вложить колоссальный ресурс в деньгах, во времени, а потом боец выходит на первую боевую задачу – и сдаётся в плен. И зачем это всё?», – негодовал Пономаренко.
Он подчеркнул, что если присылать «могилизованных» в бригады националистов малыми группами, то они не посмеют возмущаться или сдаваться в плен.
«Если вы мобилизовали десять человек, и отдадите их в боевое подразделение, где тридцать закалённых ветеранов, то они моментально этих десятерых подтянут до своего уровня.
Ни один слабый духом военнослужащий в окружении 20 или 30 закалённых боем военных не скажет, что нас предали, нас кинули, или зачем мы здесь сидим. Это то, что любят разгонять, что зрада… нет, если они все молодые, вчера вытянутые из какого-то кинотеатра и посажены в окоп, естественно, они будут это говорить», – добавил укро-танкист.
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