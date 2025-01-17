«Отправлять к нацистам» – в ВСУ придумали, как воспитывать немотивированное пополнение

Вадим Москаленко.  
17.01.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 494
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Чтобы отловленные на улицах украинские солдаты не смели сдаваться в плен, как это происходит сейчас, их нужно отправлять на перевоспитание в подразделения националистов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы отловленные на улицах украинские солдаты не смели сдаваться в плен, как это происходит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Отправить человека за границу, обучить, вложить колоссальный ресурс в деньгах, во времени, а потом боец выходит на первую боевую задачу – и сдаётся в плен. И зачем это всё?», – негодовал Пономаренко.

Он подчеркнул, что если присылать «могилизованных» в бригады националистов малыми группами, то они не посмеют возмущаться или сдаваться в плен.

«Если вы мобилизовали десять человек, и отдадите их в боевое подразделение, где тридцать закалённых ветеранов, то они моментально этих десятерых подтянут до своего уровня.

Ни один слабый духом военнослужащий в окружении 20 или 30 закалённых боем военных не скажет, что нас предали, нас кинули, или зачем мы здесь сидим. Это то, что любят разгонять, что зрада… нет, если они все молодые, вчера вытянутые из какого-то кинотеатра и посажены в окоп, естественно, они будут это говорить», – добавил укро-танкист.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить