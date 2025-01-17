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Чтобы отловленные на улицах украинские солдаты не смели сдаваться в плен, как это происходит сейчас, их нужно отправлять на перевоспитание в подразделения националистов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отправить человека за границу, обучить, вложить колоссальный ресурс в деньгах, во времени, а потом боец выходит на первую боевую задачу – и сдаётся в плен. И зачем это всё?», – негодовал Пономаренко.

Он подчеркнул, что если присылать «могилизованных» в бригады националистов малыми группами, то они не посмеют возмущаться или сдаваться в плен.