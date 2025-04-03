«Бусифицированные» украинские солдаты массово заканчивают жизнь самоубийством в самой известной учебной части ВСУ «Десна».

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть учебка «Десна» в Черниговской области. Ведущая в Украине, там очень много самоубийств и там очень много случаев, когда, ну вот, призвали человека, а он умер. Сердечный приступ или еще что-то. На самом деле, насколько мне известно, исходя из тех обращений, которые ко мне поступают, что всех, кого не принимают, как сказать, «нормальные части», всех принимают там, и там отношение к людям, как к животным, и то, мне кажется, к собакам, наверное, человек лучше относится.

И такие случаи там не единичны. Более того, я не понимаю, как можно и зачем призывать больных людей. Потому что, еще раз повторюсь, они будут стоить государству через 3−4 недели 15 миллионов гривен, а он мог бы быть на гражданке и приносить пользу», – заявила Скороход.