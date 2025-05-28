«Отморозим уши назло России»: американский сенатор обрушился на законопроект о санкциях Линдси Грэма

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Американское издание Responsible Statecraft публикует мнение представителя крайне правого крыла Республиканской партии, сенатора-либертарианца от штата Кентукки.Рэнда Пола, обрушившегося с критикой на антироссийский законопроект о введении 500%-ных пошлин на товары стран, торгующих с Россией, авторства его коллеги-республиканца Линдси Грэма, внесенного в РФ в список лиц, поддерживающих терроризм и экстремизм.

Пол назвал этот законопроект «экономической катастрофой для США» и считает, что он приведет к обратным результатам.

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«В то время как тарифы повышают вероятность войн, эмбарго затрудняет предотвращение войн. Закон сенатора Линдси Грэма о санкциях против России предусматривает введение 500-процентных тарифов в отношении десятков стран и, по сути, равносилен эмбарго. Если бы этот законопроект был принят, это вызвало бы экономическое бедствие невиданного ранее масштаба в нашей стране», – предупреждает сенатор.

По словам Пола, эти тарифы могут постепенно доходить до 1000%, согласно тексту законопроекта. Они распространяются не только на нефть и газ, но и на другие российские товары – уран, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию.

Сенатор пишет, что эти российские товары покупают такие союзники США как Израиль, Тайвань, Япония. Также российские сжиженный газ импортируют многие страны ЕС, включая Германию, Испанию и Бельгию. Да и сами Штаты покупают российский уран.

«Наши союзники в Европе также серьезно пострадают. Несмотря на резкую риторику с осуждением Москвы, импорт российского СПГ в Европейский союз (ЕС) вырос на 19,3% в 2024 году. За первые 15 дней 2025 года страны ЕС импортировали более 837 000 метрических тонн российского СПГ, ключевыми импортерами стали Германия, Франция, Бельгия и Испания. По данным Trade Data Monitor, в 2024 году сама Украина импортировала нефтепродуктов из России на сумму более 200 000 долларов, и до 1 января 2025 года Украина способствовала транспортировке российского газа в Европу по своим транснациональным трубопроводам», – указывает он.

«Страной, которая пострадает больше всего от этого законодательства, станут Соединенные Штаты, как в экономическом, так и в стратегическом плане. Если эти тарифы будут введены, они сделают торговлю США с большей частью мира несостоятельной, повысят цены для американских потребителей и рискуют еще больше ослабить доллар», – указывает сенатор.

Также, по его мнению, принятие законопроекта Грэма ухудшит отношения США с целым рядом их ключевых союзников.

«На этапе, когда геополитика становится все более шаткой, США должны использовать своих союзников шире, чем когда-либо прежде, поскольку мы столкнулись с множеством неотложных трудностей, включая нежизнеспособный государственный долг в размере 36 триллионов долларов. Вместо этого опрометчивый законопроект толкнет многих наших союзников в объятия других торговых партнеров, включая Китай», – считает Пол.

Кроме того, по мнению критика, законопроект не убедит Россию просить мира на Украине. Более того, он уверен, что Москва будет рада дальнейшему размежеванию США с ключевыми торговыми партнерами.

«Законом о санкциях мы лишь отморозим себе уши назло России», – заключает Рэнд Пол.

Пол предлагает Конгрессу «отклонить этот ошибочный законопроект» и вместо этого «сосредоточить свои усилия на продвижении реалистичных мирных переговоров на Украине и проводить политику, которая продвигает национальные интересы Америки».

Напомним, Рэнд Пол представляет крайне правую, изоляционистскую фракцию республиканцев – т.н. «Чайную партию», и известен экстравагантными для американских политиков даже республиканского лагеря жестами. В частности, он приглашал членов СовФеда РФ в Штаты, уже когда против них действовали американские санкции.