Отмашка получена: Алиев вскрылся как агент на задании Анкары и Лондона

Руководство Азербайджана идёт по пути дальнейшей конфронтации с Москвой и для этого используются любые возможные способы. И это больше чем какой-то конфликт, а целая стратегия по формированию руками Баку дуги нестабильности на южных рубежах России.

То, что сейчас МИД Азербайджана уцепился за дело, связанное с этническими бандами в Екатеринбурге двадцатилетней давности, говорит лишь о том, что для усиления антироссийской кампании применяются все возможные методы. Конечно, нельзя исключать и версии о том, что это операция прикрытия, чтобы, оказав давление на Кремль, увести от ответственности свою засыпавшуюся агентуру, так как известно, что спецслужбы Азербайджана давно используют криминальные группировки в России в качестве своей кадровой базы.

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Мы уже писали о том, что, судя по документам, распространённым военкорами, разведка Азербайджана снабжала ВСУ информацией о системе безопасности в транспортной инфраструктуре России и как ФСБ реагировала в последующем на удары украинских дронов. Похоже, что отсечение шпионских щупалец и вызвало такую истерику со стороны Азербайджана.

В итоге Минкульт РА отменил визит в Баку заместителя главы правительства России Алексея Оверчука, а также все мероприятия по линии российских учреждений, в том числе концерты, фестивали, спектакли и выставки. Это явное понижение уровня дипломатических взаимоотношений, что может привести и к их разрыву.

Но надо понимать, что процесс ухудшения отношений с Москвой начался по инициативе правящей верхушки в Баку еще задолго до крушения авиалайнера «Азербайджанских авиалиний» в декабре прошлого года, который оказался очень кстати в момент налёта украинских БПЛА на аэропорт Грозного. Ильхам Алиев с самого начала СВО поддержал Киев и всячески выражал своё одобрение «незалежной», направляя различные грузы и оказывая финансовую помощь.

Очевидно, что в Баку кровно заинтересованы в продолжении войны на Украине ведь поражение свидомых ударит по планам экспансии и дальнейшего поглощения «Западного Азербайджана», а также становления в качестве главного проводника политики Запада и Турции в Центральной Азии. Поэтому делается всё возможное и невозможное, чтобы осложнить положение России.

И мы видим сейчас как Баку буквально навязывает всем остальным членам Организации тюркских государств (ОТГ) свою методичку, разработанную совместно с турками и англичанами, по зачистке информационного поля республик от российских СМИ и организаций, принятия дискриминационных законов и ареста сторонников интеграции. Вся эта русофобская деятельность координируется и направляется из единого центра, а Азербайджан выступает в качестве локомотива этого процесса.

Но Ильхам Алиев сейчас не решился бы на открытую конфронтацию, если бы не получил указания из Анкары и не заручился бы поддержкой из Лондона. Можно сказать, что Азербайджан используется турецкими и британскими кругами как таран для создания дуги напряжённости на юге с целью спасти Украину и выбить окончательно Россию из Закавказья и Средней Азии.

За это говорят последние события в Армении, которая становится протекторатом Турции и Запада, а НАТО получает беспрепятственный коридор к Каспию и в центральноазиатский регион. Фактически мы являемся свидетелями формирования нового фронта, чтобы растянуть военные силы и ресурсы Москвы и создать цепь враждебных государств по периметру южных рубежей, зажав её в кольцо окружения.

Ведь руками Азербайджана в скором времени может быть перекрыт геостратегический маршрут Север – Юг, а Казахстан и Средняя Азия в рамках военно-политического блока ОТГ могут также закрыть свою территорию для сообщений с Юго-Восточной Азией. Плюс таким образом перекрывается и связь с Ираном, реальным союзником Москвы, что облегчает задачи Израиля и США.

По сути, сейчас мы видим, как таким шантажом и конфронтацией Турция и Великобритания пытаются оказать жесткое давление на Кремль с целью заставить отказаться от своих планов. Поэтому необходимо срочно менять подходы в отношении «союзников».