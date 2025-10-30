«Отключения от света и блокировка счетов»: украинские муниципалитеты взвыли от новой реальности
Каждый украинский регион сегодня могут отключить от электроснабжения на основании непонятных решений. Об этом в эфире телеканала «Эспересо заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Олег Слобожан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Гость эфира рассказал, что с 2021 года тарифы на тепло и водоснабжение для населения муниципалитеты не повышают, причем сдерживают это повышение за свой счет.
При этом центральная власть обязалась погасить разницу, что закреплено в принятом законе, но так этого и не сделала. Он говорит, что только за 2022 год против коммунальных предприятий подали 130 исков за несвоевременную подачу тепла и воды, что становится причиной блокировки счетов.
«Муниципалитеты вынуждены находиться в судебных исках, чтобы защитить граждан на их право получать коммунальные услуги», – пожаловался Слободян.
При этом национальный регулятор решил поменять прописанные правила и предложил отключать от электричества объекты критической инфраструктуры независимо от решений суда.
«Если раньше гражданин или муниципалитет мог защитить себя в судебном порядке от неправомерных отключений, то сейчас это предлагается убрать, и каждый муниципалитет, независимо от того, это Ужгород, Львов, Харьков, Херсон, Чернигов, может быть отключен на основании непонятного решения непонятно кого», – резюмировал Слободян.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: