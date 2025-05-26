Отказ от российского газа грозит Украине летним блэкаутом

Украина в этом году полностью перешла от «бумажного» импорта газа из Европы к физическому.

Об этом эксперт в области энергетики Александр Фролов заявил в интервью каналу «Геоэнергетика.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас объем импорта рекордный. Просто раньше импорт был бумажный, и газ отбирался из транзитной трубы. То есть это был физически российский газ, который путем ряда юридических приемов превращался в газ европейских продавцов. Он отбирался прямо тут, его не надо было физически качать ни из Польши, ни из Словакии, ниоткуда. Вот, пожалуйста, труба через вас идет. С января 2025 года труба, конечно, идет, но по трубе ничего не прокачивается в сторону Европейского Союза. И теперь приходится импортировать физические объемы», – сказал Фролов.

Он считает, что такой переход таит риски для Украины в преддверии летнего периода, когда потребление газа возрастет, и его может не хватить самому ЕС, поскольку для американских поставщиков СПГ «скандальный» рынок Европы является менее привлекательным, чем премиальный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.