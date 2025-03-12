«Отдать все замороженные активы РФ Киеву. Пусть пусть еще пять лет воюют» – румын в Европарламенте
Если бы европейская поддержка была расторопнее, то ВСУ бы якобы уже готовились к параду в Москве.
Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Румынии Адриан-Джордже Аксиния, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина. Если бы Украина не была окружена вашими пустыми словами, украинская армия сейчас бы готовилась к параду в Москве. У вас есть 300 милилардов евро замороженных российских активов. Отдайте их Украине. Этого хватит на пять лет войны. Но вы этого не делаете. Вы их сохраняете, потому что хотите использовать их для дальнейших переговоров с Россией.
Вот, почему вы нападаете на Америку, провоцируя её на уход из Европы. А у вас самих нет таких военных возможностей. Ваше поведение может привести к тому, что страны ЕС, граничащие с Россией, окажутся в большой опасности», – вещал Аксиния.
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