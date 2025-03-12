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Если бы европейская поддержка была расторопнее, то ВСУ бы якобы уже готовились к параду в Москве.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат от Румынии Адриан-Джордже Аксиния, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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