От украинцев потребовали круглосуточно разжигать ненависть в рунете

Вадим Москаленко.  
09.11.2025 21:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 452
 
Каждый украинец должен ежедневно тратить несколько часов на то, чтобы заходить на российские ресурсы – и разжигать, и разжигать ненависть.

Об этом на канале «Апостроф» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки, нацистка Мария Берлинская передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Каждый украинец должен ежедневно тратить несколько часов на то, чтобы заходить на российские ресурсы...

«Более 140 миллионов россиян убить дронами невозможно, это неподъёмная задача. Посмотрите на Израиль и Сектор Газа.

Пока армия выигрывает время, всё общество должно перейти на режим тотального сопротивления. Ежедневной рутиной для каждого украинца должна быть борьба с врагом. Хотя бы несколько часов в день этому уделять.

Это можно делать, не выходя из дома, когнитивными технологиями. Мы, украинцы, не хотим общаться с русскими, потому что они лаптеногие, чмобики, немытая Россия. Нам это отвратительно. Но мы должны подняться над этим, и перепрограммировать врага», – рассуждала Берлинская.

Она подчеркнула, что украинцам в этом плане повезло, ведь они также росли в Советском Союзе, «понимают российский программный код», и даже могут притворяться русскими.

«Важно начать. 140 миллионов сразу не станут пацифистами. Но нам важно перетянуть хотя бы несколько миллионов в активных пацифистов. И тогда та ненависть, которую Кремль направляет на нас, будет направлена в саму Россию.

Нам нужно начинать уже сейчас. Я гарантирую, что если у нас будут тысячи человек, которые системно работают на ту сторону, мы быстро увидим бунты в России.

Там много противоречий внутри – проблема мигрантов, конкуренция местных князьков за ресурс, и так далее.

Это нужно использовать. И без агрессии, методично показывать им, что основная проблема – это их руководство. И подталкивать к тому, чтобы они начали бунтовать, начались стычки на улицах и гражданская война», – подытожила нацистка.

