От немцев потребовали работать в три смены без выходных, чтобы догнать Россию

Олег Кравцов.  
08.11.2025 12:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 559
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Немецкая оборонная промышленность так и не смогла нарастить сопоставимые с российскими темпы производства оружия

Об этом в издании Times пишет старший научный сотрудник Института Гувера и Стэнфордского университета британец Нил Фергюсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкая оборонная промышленность так и не смогла нарастить сопоставимые с российскими темпы производства оружия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почти через четыре года после нападения России на Украину крупные немецкие оборонные предприятия все еще работают только в одну смену, пять дней в неделю, вместо трех смен в течение семи дней. Нынешние темпы производства дальнобойной ракетной системы Taurus составляют лишь несколько единиц в месяц», — пишет Фергюсон.

Он сокрушается, что бундесвер в ближайшие годы намерен приобрести около 10 тысяч беспилотников, указывая, что в такого запаса в боях на Украине хватило лишь на несколько дней.

«Последствия неудачи Германии в увеличении производства являются тревожными. В некоторых категориях вооружения квартальный объем производства России сейчас равен всему запасу», – подчеркивает эксперт.

Он с сожалением отмечает, что страны НАТО полагают, что помощь США останется доступной для них, и предупреждает, что «приверженность Трампа к НАТО остается в лучшем случае умеренной, и нет никаких гарантий, что его преемник будет сторонником атлантизма».

«»

Автор призывает Германию планировать будущее, где Европа достигнет стратегической независимости от США, что потребует «целенаправленной стратегии, направленной на замену американских средств поддержки, в частности в области воздушного транспорта, коммуникаций и разведки».

 

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить