От греха подальше из невыносимой атмосферы: Пророссийские активисты разбегаются из Белоруссии

2-3 года назад, когда у России начались проблемы на фронте, в Белоруссии начались проблемы у пророссийских сил. Откуда-то взялись небольшие, но крайне токсичные телеграм-каналы, специализирующиеся на оскорблениях и распространении клеветы в отношении сторонников углубленной интеграции. Откуда-то взялись странные дамы с гражданством Швеции и Германии, которые, похоже, играли в этих каналах «руководящую и направляющую роль».

По украинскому примеру для пророссийских активистов даже придумали оскорбительную кличку. Если на Украине их называли «колорады», то в Белоруссии додумались до «вомбатов». Весь этот поток ненависти, не стесняясь, репостили провластные (или мимикрирующие под провластных) блогеры и представители официальных СМИ (в том числе аккредитованные в Москве). Словечко «вомбаты» в те времена звучало в прайм-тайм в эфире республиканского телевидения.

Попытки жертв этой травли защититься, обратиться в правоохранительные органы и привлечь внимание общественности к творящемуся беспределу, в лучшем случае не приводили ни к чему. В худшем – страдали сами активисты.

Организатор «Бессмертного полка» в Витебске Эльвира Мирсалимова провела несколько дней на нарах и получила крупный штраф за репост Владлена Татарского с фотографией, где тот демонстрировал флаг со свастикой, найденный в бункерах «Азова».

Пожилой полковник, экс-депутат ВС СССР Николай Петрушенко сильно подорвал здоровье, получив 10 суток ареста за репост статьи о спортивном празднике. Сайт, на котором была размещена статья, спустя годы после репоста попал в список запрещенных. За подобные «грехи» на нарах побывали колумнист «Политнавигатора» Артем Агафонов, «инфоказачка», гроза змагаров Ольга Бондарева и многие другие.

А что теперь? Новостей об арестах и репрессиях в отношении пророссийских активистов нет уже больше года. Но это не значит, что все наладилось.

Токсичные телеграм-каналы, поливающие их грязью, несколько раз меняли названия, но никуда не делись, как не делись никуда подозрительные гражданки Швеции и Германии.

Грязь эта все так же транслируется в белорусских государственных СМИ. Причем занимаются этим, в том числе, журналисты вроде Григория Азаренка, неплохо подрабатывающие на российских федеральных каналах. Марат Марков, в программе которого на белорусском телеканале ОНТ было запущено словечко «вомбат», теперь занимает должность министра информации.

Что касается пророссийских активистов, то они не стали, как пугали их клеветники, плести заговоры и устраивать «майданы». И дело даже не в том, что в современной Белоруссии эти попытки обречены на провал. Несмотря на клевету и гонения, они являются естественными союзниками Лукашенко. Просто потому, что, если его не будет, у их гонителей могут оказаться развязаны руки и пророссийским будет по-настоящему несдобровать. Любая турбулентность и ослабление власти – огромный риск для этих людей.

Поэтому они не бунтуют, они просто уезжают. За последние пару лет Белоруссию покинули многие.

Одним из первых уехал главред легендарного «Антимайдана» Максим Середа. Талантливому журналисту, деятельно поддержавшему Лукашенко в 2020 году, в Белоруссии устроили настоящую травлю, объявили алкоголиком, шизофреником и сектантом. Сейчас этот совершенно непьющий и православный человек трудится на благо России и даже не думает возвращаться назад.

Политолог Всеволод Шимов, попавший под раздачу за приверженность идеологии западнорусизма, тоже в России.

Уезжают ученые, журналисты, простые активисты, в том числе известные. Не все хотят афишировать свой отъезд, но поток растет. Люди просто боятся оставаться в Белоруссии и ждать, когда обманчивое и поверхностное затишье сменится политической бурей, способной их смести.