Освобождение приближается: началось формирование Суджанского котла

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Из Курской области поступают удручающие новости для ВСУ.

Ранее ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Юнаковка – Суджа, при этом зайдя на ряде участков на территорию Сумской области. Сегодня же оккупантов серьезно поджали к югу от Суджи.

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На карте, которую публикует вражеский ресурс Deep State можно увидеть серьезное изменение всего за сутки – глубокое вклинение ВС РФ к югу от Суджи.

«На Курщине противник имеет успехи за счет применения значительного числа военнослужащих вооруженных сил северокорейской республики», – пытается объяснить неудачи ВСУ Deep State.

«Проблемы логистики + переброска части резервов из Сумской области на Донбасс (где сейчас противник расходует их в атаках в районе Красноармейска и Дзержинска), безусловно, ускорят окончательное освобождение Курской области», – отмечает военный обозреватель Борис Рожин.

Ресурс Mash и вовсе пишет, что Суджу взяли в оперативное окружение.

«До полного – менее 6 км. В полукольце около 2000 ВСУшников, почти отрезанных от возможности отхода и эвакуации, что подтверждают даже украинские картографы. По данным Mash, за ночь морпехи из 810-й бригады прошли около девяти километров — от Гуево до окраин Олешни. Это ближайший населённый пункт к трассе Юнаковка — Суджа, единственной асфальтированной дороги, которую противник использовал для снабжения своей группировки в курском приграничье», – пишет Mash.

При этом военный блогер Юрий Подоляка называет более скромные цифры продвижения и несколько иначе описывает проблемы с логистикой ВСУ.

«ВС РФ вбили глубокий клин (до 4 км) и фактически вышли на альтернативную трассу снабжения Суджи (которой противник пользовался вследствие невозможности использования основной дороги)», – отмечает Подоляка.

Хорошие новости поступили сегодня с направления севернее Суджи, где российские бойцы освободили село Новая Сорочина – появилось видео с поднятым российским флагом.