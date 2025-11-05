Освобождение Купянска и находящегося рядом крупного железнодорожного узла позволит России на 400 километров сократить логистику для нужд фронта.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По Купянску пытаются не разрушить железнодорожный узел Купянск-Узловой, а пытаются обойти его и окружить, чтобы сохранить инфраструктуру этого железнодорожного узла.

Потому что, захватив этот железнодорожный узел целым и невредимым, они тогда значительно улучшат по времени, по пропускной способности железной дороги, а основной вид транспорта, который обеспечивает российскую армию на фронте, – это железная дорога.

Так вот, захват узла Купянска позволит россиянам улучшить свою логистику, сократить маршруты подвоза боеприпасов, людей и техники в среднем от 250 до 400 километров. А это чуть меньше, чем суточный переход эшелоном», – заявил Кривонос.