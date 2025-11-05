Освобождение Купянска сократит России логистику на 400 километров, – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
05.11.2025 13:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 573
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Освобождение Купянска и находящегося рядом крупного железнодорожного узла позволит России на 400 километров сократить логистику для нужд фронта.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Купянска и находящегося рядом крупного железнодорожного узла позволит России на 400 километров сократить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По Купянску пытаются не разрушить железнодорожный узел Купянск-Узловой, а пытаются обойти его и окружить, чтобы сохранить инфраструктуру этого железнодорожного узла.

Потому что, захватив этот железнодорожный узел целым и невредимым, они тогда значительно улучшат по времени, по пропускной способности железной дороги, а основной вид транспорта, который обеспечивает российскую армию на фронте, – это железная дорога.

Так вот, захват узла Купянска позволит россиянам улучшить свою логистику, сократить маршруты подвоза боеприпасов, людей и техники в среднем от 250 до 400 километров. А это чуть меньше, чем суточный переход эшелоном», – заявил Кривонос.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить