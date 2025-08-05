Остановка СВО переведёт украинский фронт внутрь России – подполковник
Любое перемирие в Киеве воспримут как удобный случай переместить все скованные сейчас фронтом усилия – на террористическую войну внутри России.
Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прекращение СВО, заморозка конфликта приведёт только к усиленной милитаризации Украины, к введению туда западных войск, официальному, – и к активизации на порядки больше террористической борьбы против России. Это начиная с телефонных террористов и заканчивая такими же «Крокусами» и взрывами.
То есть ресурсы, которые Украина не будет использовать на попытки удержать фронт, как это сейчас происходит – они будут все брошены на попытку дестабилизировать Россию, уничтожить её и развалить изнутри руками террористов», – сказал Селиванов.
«А террористы уже готовые есть. Террористы скрываются среди миллионов мигрантов, и могут быть активизированы в любой момент. Поэтому сегодня борьба за СВО – это не капризы, не агрессивность «партии войны», это просто залог выживания России сегодня. Если мы ввязались в эту драку, её нужно завершать победой», – подчеркнул подполковник.
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