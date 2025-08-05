Любое перемирие в Киеве воспримут как удобный случай переместить все скованные сейчас фронтом усилия – на террористическую войну внутри России.

Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прекращение СВО, заморозка конфликта приведёт только к усиленной милитаризации Украины, к введению туда западных войск, официальному, – и к активизации на порядки больше террористической борьбы против России. Это начиная с телефонных террористов и заканчивая такими же «Крокусами» и взрывами.

То есть ресурсы, которые Украина не будет использовать на попытки удержать фронт, как это сейчас происходит – они будут все брошены на попытку дестабилизировать Россию, уничтожить её и развалить изнутри руками террористов», – сказал Селиванов.