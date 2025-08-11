Останемся вовсе без Рейхстага. Как с украинцами, с нами цацкаться не будут – политолог из ФРГ

Константин Серпилин.  
11.08.2025 21:59
  (Мск) , Таллин
Европейцы, которые, глядя на российско-украинский конфликт, нарываются на обострение, не совсем понимают, что русские с ними будут воевать совсем по-другому.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мерц! Кто тебе сказал (и это нужно объяснять каждому немцу, нужно европейцам объяснять), что Россия будет воевать с Германией, Британией или Францией по тому же принципу, как это происходит с Украиной? Российско-украинский вопрос – это даже не внутриславянский, это внутрисемейный. Для многих эта война гражданская. По восприятию, по местам образования, где детство провёл, где родственники.

И совсем другое дело, если немецкие ракеты начнут бомбить Россию, и ещё и, не дай Бог, они действительно прорвут ПВО. Русский Ванька, по логике немцев – «да и ладно, будем дальше на земле воевать». Нет! Не будет Знамени Победы на Рейхстаге. Потому что Рейхстага не будет! Война сегодня по-другому идёт. Это не наземные операции», – сказал Сергиенко.

«Если будет экзистенциальная угроза РФ, ответ будет превентивным. Вот эти спекуляции толкают Мерца на определённые шаги», – объяснял эксперт.

