Европейцы, которые, глядя на российско-украинский конфликт, нарываются на обострение, не совсем понимают, что русские с ними будут воевать совсем по-другому.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мерц! Кто тебе сказал (и это нужно объяснять каждому немцу, нужно европейцам объяснять), что Россия будет воевать с Германией, Британией или Францией по тому же принципу, как это происходит с Украиной? Российско-украинский вопрос – это даже не внутриславянский, это внутрисемейный. Для многих эта война гражданская. По восприятию, по местам образования, где детство провёл, где родственники. И совсем другое дело, если немецкие ракеты начнут бомбить Россию, и ещё и, не дай Бог, они действительно прорвут ПВО. Русский Ванька, по логике немцев – «да и ладно, будем дальше на земле воевать». Нет! Не будет Знамени Победы на Рейхстаге. Потому что Рейхстага не будет! Война сегодня по-другому идёт. Это не наземные операции», – сказал Сергиенко.