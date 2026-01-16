«Остался последний ярд перед миром на Украине», – поспешный оптимизм постпреда США при НАТО

Анатолий Лапин.  
16.01.2026 15:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 165
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Завершение конфликта на Украине находится на финальной стадии. Об этом в рамках конференции на полях института Рональда Рейгана заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что мы настолько близки, насколько это возможно. У нас на рассмотрении есть законное предложение, которое, на мой взгляд, очень привлекательно. Опять же, мы очень близки, и нам просто нужно завершить сделку. Очевидно, что это последний шаг, как в футболе, последний ярд в красной зоне, это самое сложное. Я думаю, что этот последний ярд будет трудным. И если мы не покончим с этим, и убийства продолжатся, я не вижу другого катализатора положить этому конец», — заявил Уитакер.

Российские эксперты скептически отнеслись к словам американского дипломата. Как отмечает политолог Армен Гаспарян, абсолютно неважно, на сколько процентов готов так называемый мирный план, если США не надавят на украинский режим.

«Согласовано на 90%, согласовано на 92%, согласовано на 95%, осталось сделать последний шаг, остались последние 20-30 метров», — мы сколько раз это все уже слышали. Проблема же состоит в том, что Украина в данной конкретной конфигурации власти ничего согласовывать и, уж тем более, брать на себя какие-то обязательства не будет. Поэтому это может быть согласовано между Москвой и Вашингтоном хоть на 99%. Проблема в том, насколько американцы готовы давить на Украину и готовы контролировать потом полученный результат. Ну, я на данную конкретную минуту не вижу ни первого, ни второго желания. А без этого все это совершенно не имеет никакого смысла».

А член президиума организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов подчеркивает, что никакой план не сработает до тех пор, пока не будут выполнены условия РФ:

«Как уже заявил Верховный главнокомандующий, все цели специальной военной операции будут достигнуты либо мирным, либо военным путём. Россия не отступает от своих позиций, озвученных еще в 2022 году», – напоминает полковник.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить