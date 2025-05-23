«Осталось согласовать с союзниками» – польский генерал нацелился атаковать Калининград

Константин Серпилин.  
23.05.2025 20:22
  (Мск) , Бухарест
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Польские военные регулярно отрабатывают атаку на Калининград и на российские торговые суда в Балтийском море.

Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявил польский генерал Томаш Пиотровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские военные регулярно отрабатывают атаку на Калининград и на российские торговые суда в Балтийском...

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«С военной точки зрения, легко организовать активные действия против России на территории этой страны. Против руководства, например, психологическую или информационную операцию, это довольно просто.

Но насколько это сложно, я понял на собственном опыте. Для примера из моей военной карьеры, мы много раз тренировались в прицеливании. И одной из моих идей было максимально приблизиться к реальным условиям, насколько это возможно.

И мы решили потренироваться в прицеливании по одному из элементов инфраструктуры России в Калининградской области, очень близко, например, по кораблю с СПГ. Теоретически, это был российский корабль с СПГ. И для тренировки мы решили использовать киберсредства», – рассказал генерал.

Однако он пожаловался, что такие действия требуют согласия партнёров по ЕС и НАТО.

«После анализа, проведенного кибервоинами, они представили мне результаты, и оказалось, что это был российский корабль под флагом России, но произведенный в Южной Корее с программным обеспечением из Финляндии.

Так что иногда атаковать Россию на ее территории очень сложно и требует международного соглашения, международного понимания и, скажем так, международного лидерства, чтобы сделать это эффективно и правильно», – добавил Пиотровский.

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