Османы собираются сделать тюрками всех, кто путается под ногами «Великого Турана»

Турция не возражает, если Таджикистан станет членом Организации тюркских государств (ОТГ), хотя таджики не являются тюрками.

Об этом бывший представитель Турции в НАТО Мехмет Чейлан заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет возможности оставить Таджикистан за бортом, когда мы говорим о Центральной Азии. Они должны быть частью региональной структуры. Я считаю, что если Таджикистан подаст заявку на вступление в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя, почему бы и нет. Я думаю, что Турция не будет возражать», – сказал Чейлан.

Сотрудник Евразийского центра Бриана Тодд предлагает сделать членом ОТГ еще и Армению.

ОТГ была создана в 2009 году по инициативе Турции и объединяет помимо Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана в качестве членов, также Туркменистан, Венгрию и непризнанный Северный Кипр в качестве наблюдателей.

