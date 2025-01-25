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В рядах ВСУ воюет очень много иностранных наёмников, однако они оказались почти бесполезными против армии России. Об этом на украинской секции в Давосе заявила президент Фонда Ромулуса Т. Уэзермана; директор Центра американской безопасности Независимого женского форума; выпускница Вест-Пойнта, бывший десантник США Мэган Моббс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У вас есть какие-то комментарии по поводу вашего общения с солдатами?» – спросил модератор.

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«Я люблю солдат, я сама была солдатом, я выросла в семье военных. Мой отец прослужит 36 лет. Это семейное дело. Солдаты почти везде одинаковые. Мы оказываем медицинскую помощь солдатам, и в частности, работаем с иностранными добровольцами. Их на удивление много – иностранных добровольцев, которые сражаются на Украине. Есть много ветеранов из США, которые тоже сражаются. И я общаюсь как с украинскими солдатами, так и с иностранными добровольцами, которые чувствуют, что должны сражаться», – сказала Моббс.

«Оказали ли американские солдаты, которые воевали на Украине, какое-то влияние на США?» – уточнил ведущий.