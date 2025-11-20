Опубликована карта готовящихся ударов США по Венесуэле. Как это связано с Украиной

20.11.2025 14:39
Испаноязычный новостной канал El Ojo опубликовал карту объектов в Венесуэле, по которым, предположительно готовят удар США, стянувшие авианосную группировку к берегам этой страны, богатой нефтяными месторождениями.

«Среди них такие авиабазы, как Эль Либертадор в Маракае, другие военные аэродромы, разведывательные центры и радиолокационные узлы недалеко от Каракаса и Ла-Гуайры, а также порты и стратегические нефтяные терминалы, такие как Парагвана, Амуай/Кардон или Эль-Палито, которые необходимы для энергетической логистики страны», – перечисляют авторы.

Американцы, прикрываясь борьбой с «наркокартелями», намерены добиться свержения действующей власти в Венесуэле – сначала спровоцировав кризис путём бомбежек критической инфраструктуры, а затем организовав госпереворот, заранее подготовив ориентирующуюся на Вашингтон «пятую колонну».

Парламент России, как известно, ранее осудил провокационные действия США, поддержав суверенитет Венесуэлы.

К слову, захват нефтяных скважин теоретически может помочь плану США обрушить цены на нефть и надавить на Москву, требуя прекращения наступления российской армии в зоне СВО.

По некоторым данным, ПВО Венесуэлы было усилено российскими установками.

