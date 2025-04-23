Оптимистичного сценария не видно – экс-посол Украины в США

Анатолий Лапин.  
23.04.2025 11:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не в состоянии остановить продвижение российской армии и начать свое контрнаступление.

Об этом в эфире видеоблога «Орестократия» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В оптимистическом сценарии мы продолжаем деоккупировать территории, мы меняем ход войны, и дальше идет следующий год – как бы освобождение. Я пока не вижу такой возможности. А вот остановить их на тех рубежах, на суше, где они остановились, не допустить закрепления России, очень многих вопросов нашего суверенитета, внутреннего и внешнего, отказа от формирования украинской идентичности, политической нации, то есть это все в пакете идет с требованием закрепить как раз за ними захваченное.

Не только территории, но там Запорожскую атомную станцию, пожалуйста, нам выдайте, или дайте нам Одесский припортовый завод, чтобы мы аммиак себе транспортировали через Украину спокойно, и так далее. То есть этого пока не видно, и я бы сказал будет четче видно это через несколько месяцев. Россияне могут пойти, ну, они идут по некоторым направлениям в наступление, надеются на получение дополнительных территорий. В частности, это видно в Сумской области, на границе Харьковской, Днепропетровской», – заявил Чалый.

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