Оппозиция боснийских сербов побежала на поклон к фальшивому надсмотрщику Запада за Боснией

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Так называемый «Верховный представитель по Боснии и Герцеговине» немец Кристиан Шмидт и послы стран-членов Совета по выполнению мирного соглашения в Боснии и Герцеговине (ПИК) провели в Сараево встречу с представителями оппозиционных партий Республики Сербской.

В ходе неё оппозиционеры соревновались в осуждении руководства сербского энтитета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также во встрече приняли участие лидеры трёх крупнейших бошнякских партий БиГ и боснийского Хорватского Демократического Содружества.

Председатель Народно-Демократической партии и мэр столицы РС Баня-Луки Драшко Станивукович заверил Шмидта и ПИК, что оппозиционеры имеют легитимность среди сербского народа, но стали жертвами линчевания в местных СМИ.

Председатель Сербской Демократической партии Милан Миличевич в коротком обращении заявил, что поддерживает курс БиГ на Европейский союз, назвав президента Республики Сербской больным автократом и уверил иностранцев, что того не следует отождествлять с Республикой Сербской.

Со своей стороны лидер Партии справедливости и порядка Небойша Вуканович накинулся на лидера Хорватского демократического содружества БиГ Драгана Човича за то, что тот, по его мнению, сотрудничает с президентом РС Милорадом Додиком с целью разрушения институтов Боснии и Герцеговины.

«Если есть ответственность, то должен быть санкционирован конкретный человек, а не весь коллектив. Если у него есть обязанности, пусть он берёт её на себя, одним из моих ключевых посылов звучал так», – прокомментировал итоги встречи прессе Драшко Станивукович, намекая на то, что за неугодный Западу курс должен расплачиваться конкретно Додик, а не вся РС.

При этом на пресс-подходе сербские оппозиционеры не рассказали всего, что говорили на встрече при закрытых дверях, но, в итоге, кто-то слил в сеть запись их беседы.