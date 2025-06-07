Операцию «Паутина» можно провернуть против Китая – экс-посол США в Польше

Константин Серпилин.  
07.06.2025 22:19
  (Мск) , Варшава
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Беспилотники, Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Запад должен всерьёз задуматься о создании роев дронов, чтобы иметь возможность атаковать Китай точно так же, как это делала Украина, нанося удары по российским стратегическим аэродромам.

Об этом на организованном «Атлантическим советом» (нежелательная в РФ организация) сборище «Варшавская неделя» заявил экс-посол США в Польше Дэниел Фрид, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен всерьёз задуматься о создании роев дронов, чтобы иметь возможность атаковать Китай точно...

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«Современные беспилотники, как мы видели, например, в воскресенье, операция «Паутина», – чертовски эффективный способ заставить агрессора отступить. И это может относиться и к Китаю.

Я думаю о военных экспертах, которые утверждают, что для того, чтобы помешать агрессивным планам Китая, нужно начать действовать. Мы должны начать создавать и развивать рои беспилотников воздушных и морских, и украинцы собираются этим заняться.

Награды получат те компании, которые занимаются оборонпромом и являются самыми креативными и серьёзными. У Польши есть определённые преимущества в сотрудничестве с украинскими компаниями. Но это зависит от польских и американских компаний, насколько хорошо они справятся. И я очень рад этому соревнованию», – вещал Фрид.

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