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Запад должен всерьёз задуматься о создании роев дронов, чтобы иметь возможность атаковать Китай точно так же, как это делала Украина, нанося удары по российским стратегическим аэродромам.

Об этом на организованном «Атлантическим советом» (нежелательная в РФ организация) сборище «Варшавская неделя» заявил экс-посол США в Польше Дэниел Фрид, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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