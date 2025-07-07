«Оно мешало бабушкам»: в Одессе военной сожгли авто. Опять

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Во время многочасовой атаки шахедов на Одессу не дремали и партизаны, изнутри продолжая уничтожать вражескую технику.

Так, во дворе многоэтажки неизвестные сожгли автомобиль иногородней служащей ВСУ, временно проживающей в городе. Вместе с машиной сгорели «Старлинк», приборы ночного видения и медицинское оборудование — дефибриллятор, тонометр, турникеты и, плак-плак, форма военнослужащей.

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Сама погорелица, комментируя случившееся, не особо демонстрировала признаки адекватности.

«Я удивительно спокойна. Я была спокойна, наблюдая за тем, как пылает мой «Дракар», как лопается левое переднее колесо, как занимается салон и трещит стекло окон. Я была спокойна все время — сначала объяснение пожарным, потом полиции, потом лаборатории и ГСЧС, немного сна, потом разбирала, что уцелело», – сказала она.

Ни в полиции, ни в СБУ, к слову, инцидент пока никак не прокомментировали.

Зато ВСУшницу не заткнуть:

«Я спокойна и сегодня. Вышла и методично сделала несколько фото напоследок. Я должна была их выложить. Ибо вчера в каком-то одесском паблике «диванная экспертка» — из этого же огромного на несколько многоэтажек двора — написала, что «авто мешало бабушкам, они били по колесу палкой и искали, кто его бросил. Авто мешало детям видеть проезжающий транспорт с площадки». Ну и еще какую-то ересь о том, что «простым военным просто так ничего не поджигают».

Сей спич, собственно, показывает реальное отношение обывателей к военным. А спокойствие вояки объясняет просто — лохи все равно на новую машину соберут. Ну или… как лохи? Скорее недобитые ганулы их на это авто с техникой попросту оберут «ласковым принуждением к Украине». Сизифов труд.

P. S. А вот будет прикол, если авто и вправду разъяренные одесские бабки с палками подожгли.