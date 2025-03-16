Онлайн-саммит в Лондоне по отправке миротворцев на Украину: договорились продолжать договариваться

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Британская The Telegraph подводит итоги вчерашнего онлайн-саммита «коалиции желающих» в Лондоне. В саммите приняли участие «все основные европейские страны, а также премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии, а также президент Турции».

Несмотря на грозную риторику, европейские страны так и не смогли договориться о введении войск на Украину, пишет газета.

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«Пока не принято решение о военной поддержке Украины как коалиции… Необходимы дополнительные дискуссии о том, способна ли коалиция добровольцев высадить войска на суше», – подводит издание итог переговорам, в которых вчера принял участие и Зеленский», – говорится в публикации.

По оценке издания, единственный практический итог вчерашнего онлайн-саммита – договоренность, что генералы из 27 стран ЕС соберутся в Лондоне на этой неделе, чтобы начать «военные игры по потенциальному развертыванию войск, кораблей и самолетов в Украине».

«Судя по всему, это будут не штабные военные игры в классическом их понимании – а лишь обсуждения, какие военные возможности может предоставить каждый член «коалиции желающих», – добавляет газета.

А вот британский официоз брызжет оптимизмом:

«Была достигнута договоренность о том, что теперь мы переходим к оперативной фазе, поэтому переговоры в четверг станут следующей центральной темой», – заявил премьер Британии Стармер.

Стармер, по его словам, «все еще надеется привлечь на свою сторону скептически настроенного Дональда Трампа и настаивает на том, что миротворческая миссия «должна проводиться совместно с Соединенными Штатами», пишет издание.

«Премьер-министр хочет, чтобы Америка предложила «бэкстоп», имея в виду, что она придет на помощь коалиции, если Россия обстрелялет ее войска в Украине», – сообщает газета.

Ранее и Трамп, и Пентагон категорически отвергали любые военные обязательства США по такой миссии.