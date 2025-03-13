«Они уже нас не поймают» – Лукашенко

Елена Острякова.  
13.03.2025 17:30
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Западу не удастся обмануть Россию на переговорах по Украине.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу не удастся обмануть Россию на переговорах по Украине. Об этом президент Белоруссии Александр...

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«Нет, это не уловка. И не будет уловки. Потому что мы знаем, что нам надо. Мы знаем, чего мы хотим. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Если это перемирие, значит, все замерло, и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся», – сказал Лукашенко.

Он пояснил, что условием согласия России на 30-дневное перемирие будет требование военных поставок на Украину. При первом же нарушении, перемирие будет прервано.

«Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они зондируют почву: что эти хотят, что эти. На этих нажмем. На этих не нажмешь. Что, санкции введут. Так уже ввели против нас столько санкций, что дальше некуда. Нажали на Украину. Ей деваться некуда. Согласились», – сказал Лукашенко.

Он считает, что на пути мира на Украине еще много «заборов и хлама».

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