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Европейцы пытаются продать Трампу идею о коалиционных войсках, которые встанут на украинских рубежах, чтобы спровоцировать конфликт и вынудить американцев «схлестнуться с русскими».

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В совокупной своей массе они не боеспособны вовсе, потому что нет взаимодействия, оно только в штабах на картах. В 2023 году в НАТО попробовали провести логистические учения. И убедились, что доставить танк из Франции к полю боя – это очень долгая история. Одно дело, когда транспортировка идет по принципу коммерческих перевозок, и то у них всё в основном на Жешув идёт с минимальным пересечением национальных границ, другое – когда нужно тащить через весь европейский театр войны, где в каждой стране свои заморочки. Они этот момент до сих пор разрулить не могут. Способность Европы выставить именно коалиционные силы для применения в оперативном плане находится под большим сомнением», – подчеркнул эксперт.

По его словам, многие комментаторы, не понимая организации вооруженных сил, увлеченно занимаются подсчётом танков, артиллерии и т.д.

«Я предлагаю посчитать большие пальцы на ногах европейский солдат, остолбенеть в атаке и сразу идти сдаваться. Вот весь этот коллектив (комментаторов) идёт, сдаётся, а мы ему в след платочком помашем, всплакнём и забудем нафиг», – указал Трухан.

Он добавил, что максимум нагребут «батальончик» желающих убивать, но выставить организованную вооружённую силу Европа просто не в состоянии.

«Они поехали продавать идею Трампу о 30-тысячном войске, которое непонятно, где наберут. Ещё со времён НЭПа гуляет анекдот, когда встречаются два прохиндея и один другому говорит: «ты купишь у меня вагон мармелада?». Другой отвечает – «да». И разбежались, один искать вагон мармелада, другой – деньги», – отметил эксперт.

Трухан пояснил, что на аэродромах Польши и Румынии для авиационной группировки, достаточной для нанесения ракетного удара по России, просто нет места.