«Они не боятся никакого «Орешника»: Украина бьёт по Воронежу

Михаил Рябов.  
10.01.2026 23:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 724
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Воронеж подвергся налёту украинских дронов – они целенаправленно врезались в жилые дома, власти сообщают о нескольких раненых местных жителях.

«Похоже, такой налет город и окрестности переживают впервые с начала Спецоперации. Каждые несколько минут звучат серии около десяти взрывов. В отражении налета кроме сил и средств ПВО участвует авиация», – описал ситуацию военкор Юрий Котенок.

Налёт на Воронеж осуществлён спустя два дня после удара «Орешником» по Львову. И, похоже, вопреки утверждениям федеральных СМИ, на Украине это мало кого отрезвило.

«Как было обещано вчера в массовых реляциях российской прессы: «Украина в ужасе от удара «Орешником». Правда, никто так и не рассказал (и не показал), куда он реально попал.

Украина пишет, что он прилетел не в газовое хранилище, а в авиационно-ремонтный завод. Но и от этого тоже, наверное, они в ужасе.

Я вчера в наших новостях читал, что украинцы «обезумели от страха».  Или это наша пресса обезумела в пароксизме самопиара.

Одно из двух.

Если что: они не боятся никакого «Орешника». Плевать они хотели», – указывает писатель Захар Прилепин.

Юрист Михаил Лисин напоминает:

«Чем дольше нет капитуляции и разгрома укроштатов, тем больше неприятностей ждëт впереди».

А вот мониторинговый канал «Треугольник», отслеживающий угрозы в ходе СВО, указывает на отсутствие координации между службами, которые могли предотвратить приближение вражеских дронов:

«Когда же, в конце то концов будет налажен нормальный контакт между всеми службами? Воронеж массовая атака БПЛА. Мы видели угрозу за 3 часа, потом за 1 час и непосредственно, в режиме онлайн. Мы что, одни её фиксируем и получаем информацию со всех служб и от местных жителей? Упреждающие действия какие?».

