«Они не боятся никакого «Орешника»: Украина бьёт по Воронежу

Воронеж подвергся налёту украинских дронов – они целенаправленно врезались в жилые дома, власти сообщают о нескольких раненых местных жителях.

«Похоже, такой налет город и окрестности переживают впервые с начала Спецоперации . Каждые несколько минут звучат серии около десяти взрывов. В отражении налета кроме сил и средств ПВО участвует авиация», – описал ситуацию военкор Юрий Котенок.

Налёт на Воронеж осуществлён спустя два дня после удара «Орешником» по Львову. И, похоже, вопреки утверждениям федеральных СМИ, на Украине это мало кого отрезвило.

«Как было обещано вчера в массовых реляциях российской прессы: «Украина в ужасе от удара «Орешником». Правда, никто так и не рассказал (и не показал), куда он реально попал.

Украина пишет, что он прилетел не в газовое хранилище, а в авиационно-ремонтный завод. Но и от этого тоже, наверное, они в ужасе.

Я вчера в наших новостях читал, что украинцы «обезумели от страха». Или это наша пресса обезумела в пароксизме самопиара.

Одно из двух.

Если что: они не боятся никакого «Орешника». Плевать они хотели», – указывает писатель Захар Прилепин.