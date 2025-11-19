«Они могут сделать полный блэкаут»: В Киеве с ужасом ждут появления новых российских КАБов

Вадим Москаленко.  
19.11.2025 13:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 523
 
Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина


Украине будет нечего противопоставить новым российским КАБам, способным преодолевать 400 километров до цели.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине будет нечего противопоставить новым российским КАБам, способным преодолевать 400 километров до цели. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Может ли Россия добиться блэкаута? И что мы будем делать, когда вот эти КАБ начнут летать на 400 километров, и долетать до Киева?» – спросил Бортник.

«Я думаю, что они могут сделать полный блэкаут нам, по большому счёту. И да, они расширяют линейку КАБ, которая может лететь всё дольше, и на базе КАБ-500 они это делают. Это очень серьёзная проблема», – сказал Прошинский.

«Мой опыт показывает, что очень часто, к сожалению, мы не готовимся к возможным новым техническим решениям со стороны России, хотя мы знаем, в каком направлении работает, но мы чего-то ждем. А когда они уже решили задачу, когда это уже полетело, только после этого мы начинаем работать.

А это деньги и время. Если деньги мы еще найти можем, так или иначе где-то, то времени у нас нет. Поэтому за 4 года войны на всех видах вооружения мы в роли догоняющего, и остаемся догоняющими и сейчас», – жаловался он.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить