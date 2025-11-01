«Они говорят на русском»: украинский командир объяснил, почему стреляют по своим
В украинской армии на линии фронта царит неразбериха из-за попыток свести воедино самые разные подразделения.
Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Полковник рассказал, что во время боев за Торецк (Дзержинск) у его бригады было дополнительно девять батальонов, «боевой потенциал которых равнялся почти нулю». По бумагам в батальонах было 300 человек, но на деле от силы несколько десятков.
По его словам, если батальон передает в оперативное подчинение другой бригаде, то его эффективность падает из-за отсутствия слаженности и взаимодействия.
«И так весь фронт у нас в винегрете. А вы представьте это ВСУ, подразделения Нацгвардии, подразделения Нацполиции, силы территориальной обороны приданы как стрелки. И каждый командир бригады управляет своими тремя-четырьмя пятью батальонами и еще плюс пять-шесть других батальонов», – жалуется Козел.
Из-за этой неразберихи, говорит он, «много случаев», когда украинские подразделения открывают огонь по своим, причем порой только услышав русскую речь.
«Не буду называть подразделение, направления. Буквально сегодня мы общались с моим комбатом, побратимом. Говорит: «Почему вы открыли огонь?». Потому что они говорили на русском», – добавил экс-комбат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: